У четвер, 4 травня, температура повітря в Україні підніметься до +23 градусів. При цьому в деяких областях можливий невеликий короткочасний дощ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. В західних, північних та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.Вітер південний, південно-західний (у західних областях північно-східний), 5-10 м/с.Температура повітря вдень у західних (крім Закарпатської) та північних областях 12-17°, на решті території 15-20°, на сході країни до 23°. Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на травень.Окрім того, цьогорічний квітень увійшов до топ-10 за кількістю опадів в історії Києва.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.