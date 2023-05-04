Вночі, 4 травня, росіяни атакували Нікополь Дніпропетровської області артилерією та дронами-камікадзе.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.У мiстi пошкодженi 11 приватних будинків та 9 господарських споруд. А ще — газогiн та лiнiя електропередач. Постраждав 32-рiчний чоловiк, вiн знаходиться у лiкарнi. «Є руйнування й на одному з промислових пiдприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили», — написав він.Нагадаємо, цієї ночі в Україні була оголошена маштабна повітряна тривога.Вибухи лунали в Запоріжжі, Краматорську, Слов’янську, Одесі та Києві — в столиці повідомляли про роботу ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.