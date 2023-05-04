Часто зранку можна прокинутися з головним болем, який буде супроводжувати вас декілька годин, якщо взагалі не весь день. До цього болю варто уважно прислухатися, тому що він може свідчити про певні проблеми.Про причини ранкового головного болю йдеться на сайті The Sun.Робота змінамиДослідження виявили, що головний біль вранці може бути спричинений порушенням циркадного ритму, коли природний біологічний годинник організму не працює через змінну роботу.Через розбіжність між вашим природним біологічним годинником і часом сну ви можете недосипати, що може спровокувати головний біль, коли ви прокидаєтеся.Розлади снуПорушення сну можуть викликати головний біль, тому що та сама частина мозку, яка контролює сон і настрій, також контролює біль у тілі. Безсоння є однією з основних причин ранкової мігрені. Інші проблеми зі сном, наприклад, нарколепсія, сомнамбулізм, можуть сприяти головним болям.У таких випадках варто звернутися до лікаря, щоб розв’язати свою проблему з фахівцем.Ментальні та фізичні проблеми зі здоров’ямДепресія та тривога є основними причинами хронічного ранкового головного болю. Крім того, деякі ліки та кофеїн часто викликають головний біль і мігрень.Іноді головний біль може бути ознакою більш серйозного захворювання. Однією з головних ознак пухлини головного мозку є головний біль, а також проблеми із зором або мовленням і зміни в психічних функціях.Тому якщо ваш головний біль є надмірним і перманентним, то краще не гаяти часу та звернутися за консультацією лікаря.Як позбутися головного болю зранкуДекілька дієвих способів для боротьби з ранковою мігренню: Прикладіть до лоба рушник, змочений у холодній воді, на 15 хвилин. Якщо маєте тугу зачіску, послабте резинку для волосся. Приглушіть світло в кімнаті. Намагайтеся не їсти продуктів, які потрібно сильно жувати. Випийте чаю або кави. Це допоможе підсилити дію знеболювального. Займіться йогою, щоб покращити кровообіг у тілі. Обмежте споживання алкоголю. Раніше ми писали, які ліки не можна приймати при мігрені та головному болю.Читайте також, як вберегтися від головного болю під час магнітних бур.