РФ цієї ночі, 4 травня, для повітряної атаки України використала до 24 ударних безпілотників типу «Шахед». Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗСУ.Зазначається, що атаки «Шахедами» здійснювалися ворогом із північного та південних напрямів — ударні дрони війська РФ запускали з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря.Усього противник застосував до 24 баражуючих боєприпасів типу «Shahed-136/131″, а також запускав розвідувальний безпілотник.»Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА.», — розповіли військові.У Повітряних силах уточнили, що бойова робота велася у північних, центральних та південних областях України.»Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Центр»», — додали захисники українського неба.Раніше повідомлялося, що вночі 4 травня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через повітряні атаки росіян. Вибухи лунали у Запоріжжі, Краматорську, Слов’янську, Одесі та Києві — у столиці повідомляли про роботу ППО.Під час цієї атаки по столиці всі ракети та дрони російських окупантів були знищені силами ППО ЗСУ.Також стало відомо, що в Одесі 3 дрони вдарили по гуртожитках та спричинили пожежу, яку вже ліквідували.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.