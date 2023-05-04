Російські окупанти цієї ночі атакували Одесу, випустивши містом 15 дронів типу «Шахед». Внаслідок дій українських захисників 12 з ворожих безпілотників було знищено, проте 3 БПЛА вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів.Про це 4 травня передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування «Південь».»По Одесі вночі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136″, — йдеться у повідомленні.12 дронів противника збили бійці Сил протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп.»3 дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів Одеси. Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали», — розповіли військові.Також в ОК «Південь» показали фото уламків ворожих безпілотників під назвою «Герань» — так РФ зазвичай маркує іранські «Шахеди». На них на хвостовиках були написи «Zа Москву» та «Zа Кремль».»На хвостовиках дронів «сакрально» зазначено причину атаки», — йдеться в публікації.

Такі послання були написані росіянами на дронах, які використовували для нічної атаки Одеси 4 травня (фото: facebook.com/OperationalCommandSouth)Раніше повідомлялося, що під час нинішньої нічної атаки по Києву всі ракети та дрони російських окупантів було знищено силами ППО ЗСУ.Нагадаємо, цієї ночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.Так, вибухи лунали у Запоріжжі, Краматорську, Слов’янську, Одесі та Києві — у столиці повідомляли про роботу ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.