Станом на 1 травня внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні вважаються безвісти зниклими 23 760 громадян.Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.Він зазначив, що від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих людей, після чого інформацію внесли до єдиного обліку.»Далі проводилися першочергові дії з перевірки. 54 310 осіб було розшукано», — сказав він.Після проведення всіх належних заходів, у розшук оголосили 31 330 осіб, з яких 7 570 було знайдено, всі ж інші вважаються зниклими за особливих обставин. До них входять збройні конфлікти, воєнні дії, тимчасова окупація та надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.Нагадаємо, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, який розробило МВС спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти та іншими відомствами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.