4 січня православні вшановують пам’ять священномученика Януарія та преподобного Прокла і відзначає здобуття мощей преподобного Феодора Санаксарського.У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Історія святого ЯнуаріяСвятий Януарій чи Іаннуарій жив у IV столітті у Неаполі. Він був родом із знатної родини, в юності прийняв хрещення і в молоді роки став першим єпископом міста Беневенто. У період релігійних гонінь Януарій відвідував ув’язнених у в’язницю дияконів Созія, Прокла та Феста і звершував літургію. За це його заарештували і разом з іншими християнами зазнали страшних мук.4 травня настав ляльний час — так називали період ігор та танців. Дівчата на Федора-ляльника водили хороводи навколо яблуні та співали пісні.У це народне свято намагаються не працювати і більше провести різних охоронних обрядів та ритуалів, причому не лише від нечистої сили, а й від людського пристріту.Дівчата цього дня ведуть хороводи довкола яблуні.Прикмети на 4 травня На черемсі багато квітів – літо буде сирим; Чим раніше зацвітає черемха, тим спекотнішим виявиться літо; Раніше розпустилася береза, літо буде сухим, а якщо клен — дощовим; Дрібний дощ сьогодні — до затяжної негоди.Що не можна робити сьогодні Лаятися в будинку — так можна заманити і посилити нечисть. Ходити на цвинтар, у ліс і поле – ці місця вважаються місцем проживання нечистої сили. Рвати квіти або листя — з ними в будинок можна принести дух. Якщо наснився поганий сон – розповідати його комусь.Іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Теодор, Федір, Яків, Ян.Читайте також, коли Великдень 2024 року і всі дати для православних і католиків на 10 років вперед.Крім того, читайте, які церковні свята в Українівідзначатимемо у травні 2023 року.