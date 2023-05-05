Китай готує силовий сценарій захоплення Тайваню, але намагається уникнути такого перебігу подій, і віддав би перевагу мирному возз’єднанню.Про це заявила директор національної розвідки США Евріл Хейнс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний звіт оцінки загроз.»Реальність така, що Китай доручив своїм збройним силам забезпечити військовий варіант дій, щоб по суті бути в змозі взяти його (Тайвань — ред.) без занепокоєння з приводу нашого втручання», — заявила Хейнс.За її словами, плани Китаю впливатимуть на вироблення ним подальших кроків.Директор розвідуправління Пентагону генерал-лейтенант сухопутних військ Скотт Беррієр також наголосив: «Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив своїм військовим, щоб вони були готовими. До чого і коли ми не впевнені».Раніше ми писали, що передача Тайваню від США 66 нових винищувачів F-16V була відкладена через збої в ланцюжку поставок, і в даний час на острові міністерство оборони намагається «заповнити недоліки».Раніше повідомлялося, що Тайвань розраховує на допомогу США у створенні нових винищувачів.Нагадаємо, що Штати планують провести випробування п’яти безпілотних підводних човнів неподалік Тайваню.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.