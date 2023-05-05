Китай має намір просувати мирні переговори для «врегулювання» війни в Україні у координації з Росією.Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МЗС.»Китай наполегливо просуватиме мирні переговори і готовий підтримувати зв’язок і координацію з Росією, щоб зробити відчутний внесок у політичне врегулювання кризи», — заявив глава МЗС Китаю під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим.Раніше представник Китаю в ООН заявив, що позиція Пекіна щодо вторгнення в Україну не змінилася, незважаючи на підтримку резолюції, де Росію називають агресором.Нагадаємо, минулого тижня вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну відбулися переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна.Лідери, зокрема, обговорили ініціативи, спрямовані на встановлення миру між Україною та Росією.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.