Поліція Сербії розшукує людей, які причетні до стрілянини, внаслідок якої загинули люди.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.В результаті стрілянини в місті Младеновац, що за 42 км на південь від столиці Сербії Белграда, загинули 8 людей, щонайменше 10 — були поранені.Сербська поліція розшукує 21-річного підозрюваного, який стріляв у людей з автомата.Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гашич назвав стрілянину терористичним актом.Нагадаємо, 3 травня, у столиці Сербії семикласник влаштував стрілянину в школі, загинуло 9 людей.Раніше ми писали, у місті Джаспер, штат Техас, США, дев’ять підлітків отримали поранення на вечірці після випускного балу через стрілянину.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.