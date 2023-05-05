Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби вразили 1 пункт управління, а також 8 районів зосередження живої сили.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.Крім того, повідомляється, що українські військові завдали ракетних та артилерійських ударів по двох складах боєприпасів противника, а також знищили одну станцію радіоелектронної боротьби.Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, українськими силами ППО знищено 4 боражні боєприпаси «Ланцет».Нагадаємо, що минулої ночі, 4 травня, для повітряної атаки на Україну війська РФ використали до 24 ударних безпілотників типу «Шахед». Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.Також стало відомо, що в Одесі 3 дрони вдарили по гуртожиткам і викликали пожежу, яку вже ліквідували.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.