Огірки люблять тепло, світло, вологу і не переносять холодних ночей, а тим паче — заморозків. Саме тому з посівом овочевої культури у відкритий грунт поспішати не варто — треба, щоб середньодобова температура становила 12-15 градусів. А згідно з народними прикметами садити огірки треба в певний день.Що відомо про дати посадки огірків — дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.Коли сіяти огірки за народними прикметамиРобити це треба, «на Юрія». В народі кажуть, що таким чином ви забезпечите себе щедрим врожаєм хрумкого зеленого овоча.Святий Юрій вважається покровителем хліборобства і скотарства у всіх християнських народів. Свято буває «зимовим» (9 грудня) і «весняним». Саме весняний Юрій в найбільшій пошані і відзначається він 6 травня — день, коли за традицією сіють огірки.В будь-якому разі варто враховувати погодні умови і стежити за прогнозом, адже паростки сходять дуже швидко (буквально за кілька днів) і можуть загинути від низьких нічних температур або розвиватися повільно і багато хворіти.Врахуйте ваші кліматичні умовиБагато чого залежить від регіону України — на півдні огірки можна садити в кінці квітня, а в середній смузі і тим паче на півночі, краще зачекати до травня-червня.Можна сіяти огірки в кілька етапів, наприклад, першу партію в травні, другу в червні.Комфортна температура для росту і розвитку огірків — це +14+30 градусів.Місячний календар для посіву огірківНайкращі дні: 5-7, 12, 17, 19, 21-24, 28 травня, 1-4, 7, 9, 13-17, 21, 24, 26-28 червня.Як правильно сіяти огіркиЗробіть у ґрунті борозни завглибшки 2-4 см на відстані 70 см один від одного. Зволожіть канавки водою, яка підігрілась і відстоялась протягом дня. Викладіть насіння з відстанню у 5-10 см. Присипте насіння ґрунтом і ще раз полийте ділянку.Після посадки уздовж грядки встановіть опори, на яких будуть плестися огірки. Це дасть кращий врожай, ніж, якщо вони будуть стелитися.Ділянка для вирощування огірків має бути добре освітлена, захищена від вітру й багата на перегній (2 відра на 1 квадратний метр). Раніше ми писали, чим підживити полуницю для щедрого врожаю.Також читайте, як приготувати «бурякову» воду для кімнатних рослин.