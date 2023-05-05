Російські війська сьогодні вночі, 5 травня, намагалися атакувати Дніпропетровську область двома безпілотниками, всі цілі було знищено силами ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.»Цієї ночі агресор направив на Дніпропетровщину два безпілотники. Військові з повітряного командування «Схід» їх збили», — йдеться у повідомленні голови ОВА.Крім того, за його словами, під вогнем ворожої артилерії знову опинився Нікополь. Через обстріл у місті пошкоджено 10 приватних будинків, паркани та господарську споруду. Розбито лінію електропередач і 2 газопроводи. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Нагадаємо, що минулої ночі, 4 травня, для повітряної атаки на Україну війська РФ використали до 24 ударних безпілотників типу «Шахед». Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.Також стало відомо, що в Одесі 3 дрони вдарили по гуртожиткам і викликали пожежу, яку вже ліквідували.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.