Сьогодні вночі, 6 травня, війська РФ атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Військові з повітряного командування «Схід» знищили всі чотири «Шахеди».Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Тelegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Уламки збитих безпілотників упали в Синельниківському районі, внаслідок чого вибиті вікна у 5 приватних будинках, пошкоджено господарські будівлі та лінія електропередач. Люди не постраждали.Також вночі окупанти били Марганецькою громадою Нікопольського району, випустивши півтора десятка снарядів з «Града». Наслідки атаки з’ясовуються.Раніше ми писали, що російська авіація вночі завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області.Крім того, російські війська вночі 5 травня намагалися атакувати Дніпропетровську область двома безпілотниками, всі цілі було знищено силами ППО.Нагадаємо, що вночі 4 травня для повітряної атаки на Україну війська РФ використали до 24 ударних безпілотників типу «Шахед». Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.