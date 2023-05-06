Гороскоп на вихідні 6-7 травня розповість про два знаки Зодіаку, для яких цей час означає початок «білої смуги». Астрологи кажуть, що представників цих сузір’їв чекає дуже успішний період у житті.Про це пише Meta.БлизнюкиБлизнюкам на цих вихідних має пощастити у «взаєминах із зовнішнім світом». Йдеться про нові знайомства чи покращення відносин із родичами, знайомими, колегами на роботі.Астрологи радять вам намагатися бути відкритими з людьми, дотримуючись особистих меж, і ваше оточення відповість вам взаємністю.Коротка характеристика знака: Сильні сторони Близнюків: дотепність, товариськість, розвинена інтуїція, гарне почуття гумору, креативність, життєлюбність. Слабкі сторони: непунктуальність, нетактовність, схильність до азарту, мінливість, тринькання, залежність від думки оточуючих. Хороша сумісність зі знаками: Терези, Водолій, Близнюки, Овен, Лев, Стрілець. Погана сумісність зі знаками: Риби, Діва, Телець, Рак, Скорпіон, Козеріг.ЛевЛеви на вихідних отримають змогу продемонструвати свою креативність. Це можуть бути різноманітні творчі проекти, або ж цікава робота, яка дозволить виявити свої неабиякі здібності.Після цих вихідних вас чекатиме визнання з боку оточення, тож не варто втрачати такий унікальний шанс.Коротка характеристика знака: Сильні сторони Левів: впевненість у собі, сміливість, щедрість, креативність, оптимізм, лідерські якості. Слабкі сторони: егоїзм, запальність, театральність, зарозумілість, показушність. Хороша сумісність зі знаками: Водолій, Близнюки, Терези. Погана сумісність зі знаками: Риби, Скорпіон, Рак, Козерог, Діва, Телець.Раніше ми писали, яких жінок за знаком Зодіаку можна назвати фатальними.Також дізнайтеся, які чоловіки за знаком Зодіаку вважаються найвимогливішими.