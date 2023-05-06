Залізничний потяг, що перевозив небезпечні вантажі, зійшов з рейок у Кінгстоні, Канада, частина вагонів впала в річку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.Повідомляється, що причиною катастрофи стало руйнування невеликого залізничного мосту. Поліція Кінгстона повідомила, що в поїзді були три члени екіпажу. Потяг складався з 12 вагонів, і п’ять із них зійшли з рейок, два вагони опинилися у воді.Вагони впали в струмок Літл-Катаракі, який є частиною заповідної зони охорони боліт. У транспортній компанії заявили, що поїзд перевозив небезпечні вантажі, але поліція заявила, що доказів їхнього розливу немає. В якості запобіжного заходу пожежники встановили бон через струмок.Вагони перевозили два хімікати, які компанія використовує під час виробництва пластмас Invista. Одним з них є гексаметилендіамін, який використовується в текстилі та пластмасах, а іншим – адипінова кислота.Раніше повідомлялося, що в штаті Мен, США, вантажний поїзд, який перевозив небезпечні речовини, зійшов з рейок і спалахнув.Також раніше вантажний потяг американської транспортної компанії Norfolk Southern зійшов із рейок. Інцидент стався 4 березня у штаті Огайо.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.