«Укрзалізниця» наступного місяця планує запустити тестовий контрейлерний потяг до країн Євросоюзу.Про це заявив директор з комерційної роботи та логістики «Укрзалізниці» Тимофій Мураховський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rail Insider.За його словами, компанія вже успішно випробувала платформу для контрейлерних перевезень у внутрішньодержавному сполученні. На черзі – відправлення через кордон.»Ми здійснили тестовий прогін платформи, на якій стояв не тягач і напівпричіп, а саме напівпричіп. Це випробування дуже успішно пройшло. Ми маємо можливість сформувати парк близько 100 платформ. Це буде дуже інноваційна для України розробка перевезень. Плануємо цього місяця здійснити першу тестове перевезення за кордон. Дуже сподіваємося, що наступного місяця ми запустимо перший тестовий поїзд із контрейлерами», – заявив Мураховський.Він також наголосив, що проводяться результативні переговори з партнерами у Польщі щодо здійснення контрейлерних перевезень. Введення регулярних контрейлерних перевезень дозволить скоротити логістичні витрати та вирішити дефіцит водіїв.Контрейлери – це автомобільні причепи, пристосовані для буксирування сідельними тягачами у складі автопоїзда автомобільними дорогами та для безпечного перевезення залізницями на спеціалізованих платформах.Основна перевага контрейлерних перевезень перед стандартними автопоїздами — поїзд може доставити на велику відстань одразу кілька десятків напівпричепів, що дозволяє знизити вартість перевезень.Раніше ми писали, що АТ «Укрзалізниця» відновило транзит української сільськогосподарської продукції на експорт через територію Польщі, припинений 15 квітня.Також повідомлялося, що з 24 квітня «Укрзалізниця» запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень. Він дозволить зручніше повертатися з Австрії та Угорщини до України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.