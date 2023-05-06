Українських громадян, які відмовились від отримання російського паспорта, окупанти, в місті Старобільськ Луганської області, примусово виселяють із власних осель.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Зазвичай, окупанти приходять в помешкання не більше двох разів. Якщо людина відмовляється брати російський паспорт, то на третій її речі силоміць викидають на вулицю.Росіян не зупиняє навіть той факт, що у помешканні можуть проживати неповнолітні діти. Після виселення такі громадяни потрапляють до фільтраційних пунктів, а їх житло віддають військовослужбовцям російської окупаційної армії під заселення.Раніше ми повідомляли, російські війська наступають на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбили близько 50 атак окупантівНагадаємо, вночі, 6 травня, окупанти завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.