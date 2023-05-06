Українські військові за добу знищили 5 ворожих дронів типу Shahed-136/131, 2 безпілотники типу Zala, один «Орлан-10», один «Куб» та один БППА типу «Ланцет».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника.У свою чергу, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.Раніше ми писали, що російські війська вночі 5 травня намагалися атакувати Дніпропетровську область двома безпілотниками, всі цілі було знищено силами ППО.Нагадаємо, що вночі 4 травня для повітряної атаки на Україну війська РФ використали до 24 ударних безпілотників типу «Шахед». Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.