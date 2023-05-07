Погода в Україні 7 травня буде з дощами, а у деяких областях очікується похолодання та нічні заморозки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа даними синоптиків, на заході України сьогодні помірний, а місцями навіть сильний дощ. Дрібні короткочасні опади також можливі у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.Вітер північно-східний та східний, 7-12 м/с, на Приазов’ї місцями пориви до 15-20 м/с.Температура повітря вдень на заході очікується у межах +7 +12 градусів, на Закарпатті та у південно-східній частині країни до +15 +20. Вночі похолодає до +2 +7 градусів.На решті території вдень буде +9 +14 градусів, а вночі +1 +6. У Чернігівській та Сумській області можливі нічні заморозки до -5 градусів. Погода у КиєвіУ столиці буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.Стовпчики термометрів покажуть вдень +11 +13 градусів, а вночі +4 +6 градусів. У Київській області місцями вночі прогнозуються заморозки.Нагадаємо, за минулу добу у Києві знову піднялася вода у Дніпрі. На лівому березі столиці залишаються затопленими парки та приватні будинки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.