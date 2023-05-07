Українці, які залишаються у тимчасово окупованих територіях України, можуть передавати інформацію про техніку РФ українським військовим. Це допоможе ефективніше звільняти захоплені регіони.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінцифри Михайла Федорова.»Кожного дня наші військові знищують техніку ворога на тимчасово окупованих територіях», — йдеться у повідомленні.Щоб працювати ефективніше та наблизити деокупацію, необхідна інформація від народної розвідки Криму, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Через «єВорог» можна повідомити про розташування техніки армії РФ, а саме: ракетних комплексів С300 та Іскандер; систем зв’язку та засобів радіоелектронної боротьби; бензовозів; скупчення техніки та особового складу; позицій артилерії; бензовозів; техніки, яка транспортується залізницею; складів з боєприпасами.»Важлива будь-яка інформація про дислокацію військ росіян. Головне — не забувайте про правила безпеки. Робіть фото/відео тільки з безпечної відстані. А після відправки в «єВорог» видаліть історію листування з чатботом», — додав Федоров.Нагадаємо, що українські партизани ліквідували двох окупантів, які катували жителів захопленої частини Херсонської області.Українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок в Херсонській області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.