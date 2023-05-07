Над Києвом цієї ночі, 7 травня, українські військові виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.Ворожий БПЛА було виявлено під час нічної повітряної тривоги у повітряному просторі столиці.Силами та засобами протиповітряної оборони дрон противника було знищено.»Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Данні уточнюються», — зазначає начальник Київської МВА Сергій Попко.Чиновник також вкотре закликав киян не нехтувати сигналами повітряних тривог.»Бережіть себе та близьких!», — пише Попко.Нагадаємо, що ввечері 6 травня Україною почала поширюватися повітряна тривога. Причиною стало те, що в РФ злетіли бомбардувальники.Пізніше вночі, 7 травня, стало відомо про вибухи в деяких містах внаслідок нічної ракетної атаки росіян Україною.Перед цим, в ніч проти 4 травня РФ випустила по Україні 24 дрони-камікадзе «Шахед». З них силам ППО вдалося збити 18.За даними КМВА, тоді у районі столиці були збиті всі цілі. Додамо, що близько 10 уламків збитих ворожих цілей впали в Шевченківському, Печерському та Подільському районах столиці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.