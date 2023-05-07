Вночі, 7 травня, росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Загинула одна людина, ще троє дістали поранень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.За його словами, окупанти випустили понад 30 снарядів. У Нікополі снарядами пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку, потрощило вікна у гуртожитку коледжу, зачепило три газопроводи, лінію електропередач, 14 сонячних панелей, а ще – господарські споруди та п’ять автівок.»Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали. У одного травма голови. Двоє у стані стресу та з контузією», — зазначив Лисак.По Мирівській громаді росіяни випустили 20 снарядів — пошкодили дві хати, господарську споруду і машину. В районі Синельниківщини сили ППО знищили ворожий «шахед».Нагадаємо, 6 травня російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з «Граду» та артилерії. Троє людей отримали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.