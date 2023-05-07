Багато людей, які потерпають від зайвої ваги, скаржаться, що їм заважає схуднути «широка кістка». Втім чи взагалі існує таке поняття та, чи може воно впливати на процес боротьби із надмірною вагою.Про це розповів тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці в Instagram.Що таке «широка кістка»»Кістки — частина опорно-рухового апарату. Мускули використовують їх як важелі, це дозволяє людині бігати, ходити, стрибати тощо. Словосполучення «широка кістка» передбачає те, що деякі люди можуть мати на диво об’ємний і важкий кістяк, що зумовлює велику масу тіла», — пише тренер.При цьому Мандзяк зазначає, що висушений кістяк людини важить 2,5-4 кг.»Мокрі» кістки важать вдвічі більше. Велика різниця в масі кістяка зумовлена в основному статтю і фізичною активністю. Але навряд чи різницю в масі кістяка в пару кілограмів може пояснити розмір джинсів ХХXL», — говорить експерт.Чи справді «широка кістка» не дозволяє схуднутиТренер наголошує, що не буває «широкої кістки» і вона не здатна пояснити варіативність об’ємів тіла в популяції людей.»Звісно у нас всіх різна форма тазу, грудної клітки, ширина плечей, зріст, довжина сегментів тіла, м‘язова маса тощо. І звісно, це все впливає на форму тіла. Але основний фактор, який впливає на варіативність форми тіла серед людей — кількість жиру в організмі. Кістки не можуть пояснити обхват талії в 100 сантиметрів», — наголошує тренер.Також він додає, що зайва вага — це завжди жир, не м’язи, не кістки, а жир, якого надто багато.»На масу тіла впливає генетика. Людина може пробувати худнути, але діє неоптимально чи зовсім незрозуміло. При цьому наголошу, що люди з ожирінням — не ліниві особи без сили волі. Вони нормальні, як і всі інші. А зайва вага піддається корекції, особливо, якщо зробити все грамотно», — каже Мандзяк.Раніше ми розповідали про те, які продукти треба їсти жінкам, щоб бути здоровими.Читайте також про топ-10 помилок під час сніданку, через які ви набираєте зайву вагу.