У передмісті Далласа (штат Техас, США) Аллен у торговому центрі Allen Premium Outlets 7 травня відбулася стрілянина. Внаслідок події є загиблі та поранені.Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNN.За даними поліції, стрілець був ліквідований правоохоронцями. При цьому точна кількість жертв в результаті стрілянини в торгцентрі не уточнюється.На думку влади, зловмисник діяв поодинці. Злочинця застрелив офіцер Аллена.Також повідомляється, що на місці події велися пошуки другого стрільця.За словами начальника пожежної служби Аллена Джонатана Бойда, серед шпиталізованих є діти. Загалом до клініки доставили громадян віком від 5 до 61 року.Він також додав, що постраждалих може бути більше.Нагадаємо, раніше у квітні в Техасі на випускному сталася стрілянина, внаслідок чого дев’ять підлітків отримали поранення.Також повідомлялося, що в американському місті Дадевілль (штат Алабама) святкування дня народження обернулося на масову стрілянину. Внаслідок чого щонайменше 20 людей отримали поранення.Крім того, нещодавно в Нешвіллі 28-річна трансгендерна жінка вчинила стрілянину в християнській школі. Вона вбила шестеро людей, яка нападала застрелили поліцейські.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.