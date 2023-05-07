В 2023 році Україна планує очистити 35% з 470 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, які потребують пріоритетного розмінування. Для досягнення цієї мети, державним операторам необхідно забезпечити відповідну техніку.Про це заявила перша віце-прем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.Зокрема, планується збільшити кількість піротехніків у підрозділах державних інституцій та забезпечити державних операторів відповідною технікою. Ці кроки дозволять прискорити процес розмінування території України.За даними Свириденко, наразі на території країни працюють 10 машин для розмінування, ще 5 планують отримати найближчим часом. Однак для вирішення масштабних завдань з розмінування, що стоять перед державою, цього замало.»Насамперед нам треба поліпшити технічне забезпечення наших піротехніків. Для цього нам потрібно придбати машини для розмінування, машини для перевезення персоналу і машини для перевезення вибухонебезпечних предметів», — зазначила Свириденко.Нагадаємо, що Мінреінтеграції України підписало меморандум зі швейцарською компанією-виробником механізованих засобів розмінування Global Сlearance Solutions. За підсумками угоди протягом цього року в Україну передадуть близько 20 машин для розмінування.Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитися понад 30 років та 5 тисяч фахівців.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.