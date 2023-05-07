В чеській Празі декілька сотень людей вийшли на проросійський протест з вимогами вийти з ЄС та НАТО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.Крім цього, «активісти» виступали прот чинного уряду Чехії та підтримки України. Організатором акції за назвою «Ненасильницька революція — Чеська Республіка на першому місці» став Ладислав Врабель, який вже отримував умовне покарання за поширення заяв про нібито наміри Чехії застосувати ядерну зброю проти Росії.Зазначається, що деякі протестувальники тримали в руках плакати з написами «Геть з НАТО» та «Ми хочемо повернути дешеву енергію».Десятки незгодних з ними людей вийшли на сходи під Національним музеєм, щоб показати свою підтримку України.Нагадаємо, що це не перша проросійськ акція в Празі. Наприклад, в вересні 2022 року на вулиці міста вийшли 70 тисяч людей — вони теж вимагали припинення допомоги Україні.Аналогічна акція відбулась і в жовтні того ж року. Вони, як і минулий раз, вимагали від влади продовжити співпрацю з Росією.11 березня відбувся ще один проросійський антиурядовий мітинг в Празі, на якому «активісти» вимагали відставки прем’єр-міністра Петра Фіали і намагались зірвати український прапор.Зазначимо, що в акціях бере участь все менше людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.