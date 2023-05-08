Гороскоп на травень 2023 розповість про чотири знаки Зодіаку, які в останній місяць весни отримають хороші новини,Про це пише Meta.ОвенНароджені під знаком Овна виявляться здатними змінювати світ силою думки. Їхні бажання матеріалізуються до кінця місяця, але пам’ятайте, що загадувати рекомендується тільки хороше. Пам’ятайте, що будь-які погані помисли з часом повернуться до вас же.Чекайте на приємні повідомлення від колег або начальства, які високо цінують ваші таланти і ставляться до вас із повагою.БлизнюкиПриготуйтеся отримати хороші новини від когось із близьких. Це можуть бути друзі або родичі. У будь-якому разі, піднесена ними звістка матиме сильний мотивувальний вплив на вас і підштовхне до нових звершень у кар’єрі, коханні та саморозвитку.Астрологи впевнені, що для представників знаку нарешті настав час спокою і рівноваги.ЛевЛеви у травні 2023 зможуть втілити заповітні мрії, адже в їхнє життя увірветься матеріальний добробут. Щоб несподіване багатство не закрутило вам голову, вкладіть його якомога швидше у вигідну інвестицію.Куди саме з успіхом спрямувати грошовий потік вам підкажуть інтуїція і випадкова інсайдерська інформація від знайомих.ВодолійОчікувати чудових звісток слід також Водоліям. Їх,, як із рогу достатку, обсипле позитивною інформацією в травні. Дотримуйтесь золотої середини і пам’ятайте про важливість наполегливої праці та користь відпочинку після неї.При цьому ви маєте бути готові віддавати належне Всесвіту, який не терпить дисбалансу.Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку пощастить з грошима найближчим часом.Також читайте, яких жінок за знаком Зодіаку можна назвати фатальними.