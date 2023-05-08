В Україні на заході та на південному заході очікуються короткочасні та невеликі дощі. Вночі на півночі можливі заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЯк відзначають синоптики, на заході та південному заході України, зокрема у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій й Закарпатській областях очікуються короткочасні та невеликі дощі. Також опади варто очікувати в центральній та південній частині нашої країни, а саме в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській та Запорізькій областях.Температура: на заході коливатиметься від +3 до +5 вночі й від +9 до +15 вдень; на півночі коливатиметься від +3 до +6 вночі й від +10 до +13 вдень; на півдні коливатиметься від +6 до +11 вночі й від +12 до +16 вдень; на сході коливатиметься від +3 до +7 вночі й від +12 до +16 вдень.

Фото: (meteo.gov.ua)Погода в КиєвіВ Києві можна очікувати мінливу хмарність. Температура повітря вночі складатиме від +4 до +6, а вдень — від +11 до +13 градусів. Без опадів.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики нещодавно дали прогноз на найближчий місяць.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.