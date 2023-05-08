Ймовірність посилення російської агресії не залежить від дати і можлива доти, поки йде війна. Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, передає РБК-Україна з посиланням на її Telegram.За її словами, неможливо на 100% стверджувати або спростувати те, чи буде загострення на 9 травня.»Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна. Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі — так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони «не загострились», — сказала вона.Нагадаємо, що у низці областей України школярів у понеділок та вівторок, 8 та 9 травня, переведуть на дистанційну форму навчання.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.