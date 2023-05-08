Під час нічної російської атаки дронами над Києвом було виявлено і знищено понад 30 БПЛА типу «Shahed-136».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської ОВА Сергія Попка.Він зазначив, що за перші 8 днів травня росіяни здійснили вже 4 повітряних атаки. Під час останньої загарбники намагались бити по Києву «шахедами», але всі безпілотники були знищені.»На жаль, за інформацією на даний момент — в місті є руйнування та травмовані. Внаслідок падіння уламків в столиці є пошкоджені будинки, дорожне покриття, автівки. Відомо про травмованих», — написав Попко.Пізніше він уточнив, що через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло, зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади, є падіння уламків на проїжджу частину. Травмовано 5 осіб, їм надана медична допомога; В Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.»Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу, газ перекрито, пожежу ліквідовано. Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється», — написав Попко.Нагадаємо, вночі повідомлялось про вибухи в Києві. Тоді сили ППО працювали по безпілотникам. Пізніше декілька уламків впали в межах міста, спричинивши руйнування і поранивши декількох людей.Також вибухи лунали в Одесі і Краматорську.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.