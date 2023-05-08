Силами протиповітряної оборони ЗСУ під час російської атаки України вночі 8 травня було збито 35 баражуючих боєприпасів іранського виробництва «Шахед». При цьому було збито 100% ворожих дронів, які окупанти направили для ударів по Києву.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Повітряних Сил ЗСУ.»У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131″. Було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку — аеродром Сеща (Брянська область РФ)», — розповіли військові.Силами та засобами ППО Повітряне командування «Центр» Повітряних Сил у взаємодії зі складовими Сил оборони України були знищені усі 35 «Шахедів».»Разом з тим, нагадуємо, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО» — зазначається у публікації.Так, уламки зенітних ракет та уражених БПЛА обов’язково повертаються на землю, нагадали у Командуванні ПС.Крім того, близько опівночі війська РФ атакували Одеську область з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Загалом окупанти провели 8 пусків із району мису Тарханкут (окупований Крим).»Частина ракет не досягла своїх цілей. Про наслідки влучань, повідомить місцева військова адміністрація», — йдеться у повідомленні.Раніше у Київській МВА повідомили, що під час нічної російської атаки БПЛА над Києвом було виявлено і знищено понад 30 дронів-камікадзе. Між тим в місті є руйнування та травмовані через ворожу атаку.Нагадаємо, що в ОК «Південь» розповіли про наслідки ударів РФ ракетами типу Х-22 по Одеській області вночі 8 травня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.