У Запорізькій області російські загарбники у тимчасово підконтрольному їм Токмаку вивозять представників окупаційної адміністрації та колаборантів, а також змушують місцевих жителів їхати з міста у напрямку Бердянська.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ.У військовому командуванні зазначили, що до процедури так званої «евакуації» підлягають представники місцевої «влади», громадяни, які співпрацюють з інтервентами, а також діти, вчителі та вихователі.»При цьому батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік у разі відмови «евакуювати» дитину», — розповіли військові.На автозаправках спостерігаються черги за пальним, при цьому росіяни заявили всім водіям, що нових постачань палива не планується.»В населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи», — додали у відомстві.Нагадаємо, за день до цього, 7 травня, у Генштабі ЗСУ розповіли про початок росіянами «евакуації» місцевих жителів з Енергодару. Також повідомлялося, що окупанти під приводом «евакуації» у Запорізькій області вивозять награбоване на викрадених автомобілях.Перед цим мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що на окупованих територіях Запорізької області війська РФ готуються до оборони та евакуації населення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.