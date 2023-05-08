Правильний полив кімнатних рослин забезпечить гарний ріст, цвітіння та розвиток ваших вазонів. Але чи правильно більшість з нас це робить?Про те, як треба поливати «зелених друзів», пише Telegram-канал Квіти і рослини.Як визначити частотність поливуУ рекомендаціях до поливу ми часто бачимо такі визначення, як «рясний», «помірний» тощо полив. Але яка частотність мається на увазі?Під рясним поливом слід розуміти частий — щоденний полив. Помірний полив — це через 2-3 дні, один раз на тиждень і рідше — слабкий (скудний) полив.Земляний ком має гарно зволожуватисьФахівці нагадують, якщо змочувати тільки верх земляного кома, нижня частина коренів, постійно залишаючись без вологи, обов’язково засохне.В результаті рослина буде чахнути, а потім і геть загине.Пам’ятайте, що при будь-якому типі поливу, земляний ком обов’язково повинен повністю просочуватися вологою, ознакою чого є поява води на піддоні. Тому під всі горщики з кімнатними рослинами потрібно ставити піддони.Чи треба зливати надлишок води з піддонуРобити цього не варто, адже просочуючись через товщу земляного кома, вода обов’язково виносить з грунту деяку кількість поживних речовин, які краще повернути назад.Зазвичай через годину-дві вода з піддону всмоктується знову землею через дренажний отвір.Оберіть тип поливуНайчастіше рослини поливають під коріння, але такий тип не підійде вазонам, які мають щільну прикореневу розетку й легко загнивають, наприклад, фіалки. Останні варто поливати з піддону, або через гніт способом гнотового поливу.А от орхідеї варто поливати із замочуванням, коли коріння посіріє. Вазон занурюють на 1/3 у воду і чекають 2-3 години, доки вона «нап’ється».В будь-якому разі орієнтуйтесь на індивідуальні особливості кожного вазону і тоді вони радуватимуть вас пишним листям і гарним цвітінням. Раніше ми писали, як приготувати «бурякову» воду для поливу кімнатних рослин.Також читайте про головні помилки при покупці вазонів.