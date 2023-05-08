У разі втрати або пошкодження посвідчення учасника бойових дій, військові можуть його відновити.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.Для цього необхідно зібрати необхідні документи, включаючи: заяву про заміну зіпсованого/втраченого посвідчення з уточненням причин втрати. Обов’язково вкажіть у заяві номер мобільного телефону; у разі втрати посвідчення (за можливості) — оголошення в газету про втрату; у разі пошкодження посвідчення слід додати зіпсований документ; копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номера, серії посвідчення та дати видачі; копії сторінок паспорта (1,2 та 11,12); копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; фотографії розміром 3*4 см — дві штуки.Після збору документів їх потрібно надіслати на електронну пошту Міністерства ветеранів [email protected] Фотографії необхідно надіслати «Укрпоштою» на адресу Міністерства ветеранів (м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).Важливо зазначити, що дана можливість доступна тільки захисникам і захисницям, які отримали статус УБД відповідно до рішення міжвідомчої комісії, створеної Міністерством ветеранів.Нагадаємо, раніше військовим пояснили, як можна отримати відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.