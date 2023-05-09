Японські офіційні особи знаходяться на завершальній стадії визначення порядку денного саміту «Великої сімки» в Хіросімі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.Японські чиновники планують поставити Україну, Китай, Північну Корею та ядерне роззброєння на перше місце порядку денного. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішида зазначив, що хоче використати зустріч як можливість підтвердити непохитну солідарність країн G7 із Україною в її протистоянні російському вторгненню.Також на саміті «Великої сімки» розглянуть питання: глобальна економіка та фінанси після пандемії коронавірусу, зміна клімату та цифровізація, встановлення правил використання технології штучного інтелектуМіністр фінансів США Джанет Єллен на зустрічі G7 у Японії хоче обговорити боротьбу з обходом санкцій проти РФ.Нагадаємо, Європейський союз хоче заборонити доступ до своїх портів для суден, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.