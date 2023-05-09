Відмова Конгресу підвищувати рівень держборгу США завдасть величезного удару по економіці США та послабить долар як світову резервну валюту.Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.»Якщо Конгрес не підніме стелю держборгу, президент буде зобов’язаний зробити деякі рішення щодо того, що робити з наявними у нас ресурсами. Існують різні опції, але хороших опцій немає», — заявила Єллен.Міністр фінансів також визнала, що за держборгом є дуже великий розрив між позиціями президента США Джо Байдена та республіканців. Однак, на її думку, висунуті вимоги щодо скорочення видатків є «драконівськими».Раніше ми писали, що уряд США може вичерпати надзвичайні заходи через досягнення стелі держборгу вже до 1 червня, що може призвести до дефолту.Також повідомлялося, що Палата представників США схвалила законопроект щодо підвищення стелі державного боргу на 1,5 трлн доларів в обмін на різке зниження бюджетних видатків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.