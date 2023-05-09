Російські війська сьогодні вранці, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.Оновлено 7:22В МВС України показали фото наслідків падіння уламків ракети на подвір’я приватного будинку в Голосіївському районі. «Попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею: у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків у двір приватного будинку сталося загоряння, у Шевченківському районі виявлено уламки на проїжджій частині», — йдеться у повідомленні КГВА.Також на даний момент інформація щодо потерпілих не надходила.Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 9 травня, у Києві та області прогриміли вибухи, у столиці працювали сили ППО.Також в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Її пов’язують із злетами російських стратегічних бомбардувальників.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .