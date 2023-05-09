Російські війська в ніч проти 9 травня випустили по території України 25 ракет морського і повітряного базування.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.»Близько 22.00 8 травня з носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет «Калібр», що попрямували у східні регіони країни. Усі вісім цілей знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід», — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.Також повідомляється, що ближче до 04:00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації — чотирьох Ту-95мс (район Каспія).Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищено 14 крилатих ракет, ще одну — у зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.Загалом за дві хвилі обстрілу України в ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555, 23 з них знищені протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії зі складовими Сил оборони. України. Нагадаємо, що російські війська сьогодні вранці, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків у приватному будинку у Голосіївському районі столиці виникла пожежа.Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі, 9 травня, у Києві та області прогриміли вибухи, у столиці працювали сили ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.