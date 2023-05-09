Рулет із сала можна приготувати легко і з простих та доступних інгредієнтів. Це прекрасне доповнення до борщу, картоплі або просто до хліба.Своїм рецептом смакоти ділиться шеф-кухар Анатолій Добровольський в Instagram.Для приготування найсмачнішого рулета із сала вам знадобляться: сало — 1 кг сіль, перець — за смаком гірчиця гостра — 3 ст. л хрін червоний — 3 ст. ложки зелень рубана — 1 ст. ложка перець мелений на паніровкуЯк готувати рулет із салаСало нарізати тонкими скибочками.Потім на столі розгорнути харчову плівку. Покласти скибочки сала на плівку коло одне одного, щоб вийшла форма прямокутника.Приправити спеціями. Згодом гірчицю, хрін і зелень перемішати. Нанести отриманий соус на сало.Завернути сало в рулет, посипати великою кількістю перцю.Відправити рулет на добу в холодильник, згодом покласти в морозильну камеру до повного замороження. Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Anatoliy Dobrovolskiy (@dobrovolskiy_hchef) Цікаві факти про сало В Україні сало — національна страва, культовий продукт. Вважається, що найсмачніше сало виходить, якщо свиню годувати жолудями. Дієтологи радять їсти сало з часником, оскіль так воно краще засвоюється. Сало також радять їсти, щоб уникнути похмілля. З’їжте маленький шматочок, вирушаючи на вечірку. Якщо під час застілля є можливість закушувати салом — обов’язково скористайтеся цим.Як перевірити чи свіже салоДля перевірки вам знадобляться сірники. Необхідно сало проткнути сірником. Якщо ви змогли проткнути сало легко та без проблем, значить сало свіже та його сміливо можна купувати.Також свіже сало має блідо-рожевий колір. Якщо ж продукт сірого або жовтого кольору, то означає, що сало старе.Раніше ми писали про те, який вид сала найшкідливіший для здоров’я.Також ми розповідали, як легко та просто засолити сало в банці.