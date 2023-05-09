Сьогодні, 9 травня, в Україні буде прохолодно, максимум до +14 градусів, ще холодніше буде в Криму та на сході. Дощі вдень будуть майже всюди, а потепління слід чекати вже з 12 травня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Несподіваний холодний острівець на південному сході і навіть у Криму, +7…+12 градусів. І така ж холодна ділянка в Карпатах, що логічно, але й також у Чернівецькій області, яка, зазвичай, тепліша за інші західні області», — розповіла вона.Що стосується більшості областей, то протягом дня температура повітря буде у межах +11….+14 градусів.За даними синоптика, вдень також варто очікувати дощі майже по всюди, але короткочасні.»У Приазов’ї дощі можуть бути сильнішими. На крайньому заході, у Житомирській та Київській областях без істотних опадів», — додала Діденко.Погода в КиєвіУ столиці вдень потепліє до +11….+13 градусів.Коли чекати потепління?Як додала синоптик, нестрімке, проте все ж потепління, розпочнеться з 12 травня.Як повідомлялось, у Карпатах 8 травня погіршилася погода. У горах насипало снігу та вдарив мороз.Додамо, що наприкінці поточного тижня денна температура в Україні підвищиться максимум до 20 градусів тепла, а за умов хмарності — до 15-18 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.