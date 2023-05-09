Православна церква 9 травня вшановує пам’ять святої Глафіри.У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Що відомо про святу ГлафіруБлагочестива дівчина Глафіра жила у IV столітті. Вона була служницею цариці Констанції – дружини Лікінія, правителя Східної Римської імперії. Імператор підписав у 313 році указ про толерантність до інших релігій, зокрема до православної.Цього дня промовляють змови для посадки сімейства бобових. Також у цей день готують страви з гороху – кашу чи суп із м’ясом. У цей день очікують на приліт ластівок.Народні прикмети цього дня Висока та яскрава веселка – до хорошої погоди, бліда та низька – до негоди. Зозуля кукує – на теплу погоду. Ясний і сонячний день – до спекотного літа та врожаю ярих. Під час дощу заспівали птахи – скоро погодиться. Птахи на городі та в саду з’явилися – буде чудовий урожай на деревах та грядках. Якщо яблуня досі не зацвіла – врожаю яблук не буде. Чим зеленіша веселка, тим сильнішим буде дощ.Що не можна робити 9 травня Не давайте поради, взагалі цього дня заборонено втручатися у чуже життя. Не проливайте на землю воду, бо прийде посуха.Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра.Читайте також, коли Великдень 2024 року і всі дати для православних і католиків на 10 років вперед.Крім того, читайте, які церковні свята в Україні відзначатимемо у травні 2023 року.