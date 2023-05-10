Президент США Джо Байден може скасувати поїздку до Японії на саміт країн «Великої сімки», якщо він не досягне прогресу в переговорах з Конгресом щодо підвищення стелі держборгу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.»Я, як і раніше, прихильний справі, але, очевидно, це найважливіше питання на порядку денному», — заявив Байден журналістам після зустрічі зі спікером палати представників Кевіном Маккарті та іншими лідерами Конгресу в Білому домі.Підкресливши серйозність переговорів про стелю держборгу, Байден додав, що скасування поїздки на саміт країн G7 в Хіросімі 19 травня можливе, але малоймовірне.Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що Токіо не отримував жодних повідомлень від уряду США щодо можливої відсутності Байдена на саміті.Раніше ми писали, що уряд США може вичерпати надзвичайні заходи через досягнення стелі держборгу вже до 1 червня, що може призвести до дефолту.Також повідомлялося, що Палата представників США схвалила законопроект щодо підвищення стелі державного боргу на 1,5 трлн доларів в обмін на різке зниження бюджетних видатків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.