10 травня православні віруючі вшановують пам’ять мученика Симеона. У народі цей день називали Семен Ранопашець.Що потрібно робити в цей день, а що заборонено, які прикмети – у матеріалі Styler далі.Що відомо про цей деньСимеон Єрусалимський – це племінник Йосипа Обручника. У дорослому віці він став свідком чудес, які творив Ісус. Вони так схвилювали його, що Симеон істинно повірив у Господа. Він приєднався до численних послідовників Вчителя і став одним із 70-ти апостолів.Він проповідував вчення Ісуса, допомагав заблудшим знайти справжню дорогу і нещадно викривав язичників та їхніх ідолів.По традиції наші пращури проводили цей день на землі, вони орали її та садили різні культури. Щоб визначити, чи настав час сіяти хліб, прикладають руку до землі.Прикмети погоди на 10 травня Ясний схід сьогодні – до вітряного літа. Дощовий день – хліба буде багато. Хмари дуже швидко пливуть до погіршення погоди. Вечірній туман обіцяє потепління.Що не можна робити у цей день Не слід приймати у гості незнайомих людей. Вважається, що разом із ними у житло може проникнути нечиста сила. А щоб самому не занести додому погань, необхідно переступити через поріг спиною вперед. Є кілька прикмет, пов’язаних зі статком. Так, цього дня потрібно обійтися без випічки з капустою – не готувати її та не їсти. А якщо ні, то в будинку перестануть водитися гроші.Хто має ангела 10 травняІменини відзначають власники таких імен: Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.Раніше ми писали, коли в Україні відсвяткують Трійцю та чи будуть додаткові вихідні.Читайте також, які церковні свята ми відзначатимемо у травні 2023 року.