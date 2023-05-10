У префектурі Ішикава у центральній частині Японії, яка постраждала від потужного землетрусу минулого тижня, знову було зафіксовано підземні поштовхи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.За даними метеорологічного агентства Японії, сила землетрусу на півострові Ното у префектурі Ішикава склала 5 балів. Епіцентр землетрусу залягав біля узбережжя у Японському морі на глибині близько 10 кілометрів. Після землетрусу повідомлень про можливість виникнення цунамі не надходило.Повідомляється, що після поштовхів у деяких домоволодіннях потрапляли посуд та меблі, але обійшлося без постраждалих.Раніше ми писали, що в центральній частині Японії стався сильний землетрус, в результаті якого щонайменше одна людина загинула і 21 отримали поранення, також ряд будівель обрушилися.Раніше ми писали, що біля берегів Аляски стався землетрус, магнітуда якого склала 6,2 бали за шкалою Ріхтера.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.