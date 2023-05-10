У тимчасово окупованому Енергодарі окупанти організували так звану «евакуацію» для членів сімей працівників Запорізької АЕС, при цьому працівникам електростанції виїзд із міста заборонено.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.Окупанти анонсували евакуацію людей до Бердянська та Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак тих, хто погодився, вивезли в Ростовську область і розмістили в наметових містечках.Дещо інша ситуація склалася у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку до Криму.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти розпочали «евакуацію» мешканців тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.Також повідомлялося, що останнім часом на території атомної електростанції спостерігається посилення військової присутності та активності.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.