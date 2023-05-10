З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили 2208 будинків в Маріуполі. Половину з них — знищено.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду в Telegram.В окупованому Маріуполі росіяни вже демонтували 282 багатоквартирних будинки. Зазначається, що знесення будинків – це один з способів окупантів приховати свої злочини.»Зараз вони їх зносять, залишаючи котловани та груди каміння. Майже 300 будинків вже демонтовано, ще у планах окупантів знести приблизно 700 будинків», – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.Раніше ми повідомляли, окупанти розпочали мобілізацію у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області.Нагадаємо, ЗСУ, ймовірно, досягли додаткових здобутків під час нещодавньої контратаки на південний захід від Авдіївки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.