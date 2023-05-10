Сьогодні, 10 травня, найтепліше буде на Закарпатті, а найхолодніше — на сході України. Дощі пройдуть в більшості областей та скоріш за все, оминуть Київ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Протягом дня температура повітря становитиме +11…+14 градусів, на Закарпатті +14…+17, а найхолодніше буде в Луганській області та частині Донецькій області — +7….+11 градусів», — розповіла вона.Що стосується опадів, то за словами Діденко, вдень у середу опади поширяться на більшість областей України.»Лише в західній частині та на півночі — без істотних опадів або максимум — пара крапель», — попередила синоптик.Погода у Києві вдень температура повітря коливатиметься в межах +14 градусів; без істотних опадів, хіба в окремих районах можливий невеликий дощ.Як повідомлялось, наприкінці поточного тижня денна температура в Україні підвищиться максимум до 20 градусів тепла, а за умов хмарності — до 15-18 градусів.Додамо, що також недавно синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.