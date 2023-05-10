Уряд Литви закликав країни Євросоюзу закласти додаткову фінансову допомогу Україні під час перегляду багаторічного бюджету об’єднання.Про це заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.Глава уряду наголосила, що у процесі перегляду багаторічної фінансової програми Литва підтримає додаткову допомогу Україні та пом’якшення пов’язаних із війною викликів у країнах-членах ЄС.У Єврокомісії обіцяють подати пропозиції щодо перегляду бюджету у другому кварталі цього року.За словами прем’єр-міністра Литви, на тлі продовження вторгнення РФ подальша фінансова та гуманітарна підтримка Євросоюзу для України значною мірою залежатиме від її здатності чинити опір.Шимоніте також зазначила, що лідерство ЄС є дуже важливим для ефективного процесу відновлення України, до якого Литва вже приєдналася на двосторонній основі.Раніше ми писали, що уряд схвалив угоду між Україною та Литвою, яка запроваджує спрощений обмін посвідчень водія, без додаткових іспитів.Також повідомлялося, що Литва передала Україні шість позашляховиків Land Rover, а також сухпайки для військових ЗСУ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.