У Росії заявили про збиття безпілотного літального апарату в Курській області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.Зазначається, що сили протиповітряної оборони ніби збили безпілотник під Курськом. Уламки впали в селі Толмачево, є пошкодження газової труби та фасаду будинку.»На місці працюють оперативні служби», — йдеться у повідомленні. Раніше ми писали, в тимчасово окупованому Енергодарі окупанти організували так звану «евакуацію» для членів сімей працівників Запорізької АЕС.Нагадаємо, ЗСУ, ймовірно, досягли додаткових здобутків під час нещодавньої контратаки на південний захід від Авдіївки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.